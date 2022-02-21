Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге госпитализировали в больницу с сильным обморожением мужчину, который шесть часов кряду играл в снежки на улице. Об этом 21 февраля сообщил телеканал «78».

Снежки на ветке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе диагностировали у 46-летнего мужчины обморожение рук и ног, а также промежности второй и третьей степени. По словам пострадавшего, на протяжении шести часов он играл в снежки.

«После оказания медицинской помощи мужчина находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.