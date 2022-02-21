Санто-Доминго, , 18:11 — REGNUM Правительство Доминиканской Республики одобрило начало работ по строительству стены на границе с Гаити. Стена протяжённостью в 392 км призвана остановить нелегальную миграцию, а также контрабанду товаров, оружия и наркотиков, сообщает Reuters.

Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана Doodybutch

Хотя две страны являются соседями, они не сравнимы по экономическому развитию. В то время как Гаити страдает от разгула преступности и является одной из беднейших стран Америки, Доминиканская Республика развивает туристическое направление и в последние десятилетия служит примером политической стабильности в регионе.

Напомним, что многие гаитяне нелегально пробираются в Доминиканскую Республику в поисках работы на полях или в строительной отрасли.