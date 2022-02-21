Тяньцзинь, Китай, , 17:48 — REGNUM В Тяньцзине, крупном мегаполисе, расположенном рядом с Пекином, реализуется программа создания в 2022 году двадцати крупных предприятий, занимающих ведущее положение в своих отраслях. Об этом 21 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что годовые доходы каждого такого субъекта экономики должны превышать 400 млн юаней (около 63 млн долларов).

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Как сообщили власти мегаполиса, в городе планируется модернизировать двенадцать производственных цепочек. В настоящее время значительным потенциалом для превращения в крупные располагают около 60-ти недавно созданных малых предприятий. Часть из них, по заявлению мэра Тяньцзиня Ляо Госюня, сделанному на сессии городского Собрания народных представителей (СНП), относится к инновационному сектору. Общая численность высокотехнологичных компаний в Тяньцзине сегодня насчитывает около 10 тыс.; на той базе планируется развивать промышленный Интернет, а также создать более сотни новых индустриальных фабрик и цифровых цехов.