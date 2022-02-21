Тяньцзинь, Китай, 21 февраля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Тяньцзине, крупном мегаполисе, расположенном рядом с Пекином, реализуется программа создания в 2022 году двадцати крупных предприятий, занимающих ведущее положение в своих отраслях. Об этом 21 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что годовые доходы каждого такого субъекта экономики должны превышать 400 млн юаней (около 63 млн долларов).

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Как сообщили власти мегаполиса, в городе планируется модернизировать двенадцать производственных цепочек. В настоящее время значительным потенциалом для превращения в крупные располагают около 60-ти недавно созданных малых предприятий. Часть из них, по заявлению мэра Тяньцзиня Ляо Госюня, сделанному на сессии городского Собрания народных представителей (СНП), относится к инновационному сектору. Общая численность высокотехнологичных компаний в Тяньцзине сегодня насчитывает около 10 тыс.; на той базе планируется развивать промышленный Интернет, а также создать более сотни новых индустриальных фабрик и цифровых цехов.