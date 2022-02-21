Москва, , 17:48 — REGNUM Киргизский политик Эльнура Алканова призвала руководство страны выступить в поддержку действий России в кризисе с Украиной. Об этом она заявила 21 февраля в видеообращении, размещенном в Facebook.

Эльнура Алканова Источник: страница политика в Facebook

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«Ухудшение и обострение обстановки на Донбассе не может нас не беспокоить. В этой связи необходимо подчеркнуть, что Россия является нашим стратегическим союзником, о чем неоднократно заявлял глава нашей республики…», — отметила киргизский политик. «Россия в ситуации с Украиной демонстрирует адекватную политику и мне хочется призвать первых лиц государства выразить слова поддержки российской стороне… в политике не бывает вечных врагов или друзей, но у Кыргызстана и России, у наших народов есть общие вечные интересы», — подчеркнула Эльнура Алканова.

ИА REGNUM отмечает, что власти Киргизии занимают отстраненную позицию, не обозначая каким-либо образом отношение к кризису с Украиной. Заявление Эльнуры Алкановой — первая публичная реакция киргизских политиков на рост напряженности на Донбассе. Справка: Эльнура Алканова является кандидатом в депутаты республиканского парламента Киргизии по Свердловскому избирательному округу Бишкека. Довыборы в Жогорку Кенеш Киргизии должны пройти 27 февраля 2022 года. За два депутатских кресла борются 53 политика.