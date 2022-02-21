Москва, , 17:46 — REGNUM Российскими спецслужбами захвачен в плен украинский военнослужащий, пытавшийся проникнуть на территорию России с целью осуществляния диверсии. Об этом сообщил 21 февраля глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета безопасности России.

Александр Бортников Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, ФСБ совместно с Минобороны были уничтожены две украинские диверсионные группы, вышедшие на российскую границу.

Бортников добавил, что в целом обстановка на государственной границе остаётся стабильной и находится под контролем.