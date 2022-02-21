Пекин, 21 февраля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Китайская олимпийская сборная команда на прошедших Олимпийских играх в Пекине добилась наилучшего результата в своей истории, завоевав в общей сложности 15 наград — 9 золотых медалей, 4 серебряных и 2 бронзовых. В связи с успешным выступлением на Играх спортивная делегация КНР получила поздравление ЦК КПК и Госсовета КНР. Об этом накануне, 20 февраля, сообщает Синьхуа, подчеркивая большое значение, которое уделяется в Китае развитию физической культуры и спорта, повышению авторитета КНР в международном олимпийском движении, чему способствовало успешное проведение Игр 2022 года в Пекине.

Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com Талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

В поздравлении, отмечает агентство, содержатся теплые слова признательности и благодарности спортсменам, которые «прославили Родину и народ, внесли большой вклад в успешное проведение Олимпиады».

Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля текущего года.