Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге поместили как минимум на два месяца в СИЗО мужчину, обвиненного в убийстве женщины-продавца из магазина для взрослых «Точка любви». Об этом 21 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жестокое убийство 33-летней женщины было совершено вечером 18 февраля в интим-магазине на улице Дыбенко в Невском районе города. Грабитель нанес жертве не менее 23 колото-резаных ран в область головы, лица, шеи, груди, живота и руки. После чего похитил два массажера-мастурбатора стоимостью 8 тыс. рублей и скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и начаты поиски злоумышленника, на след которого удалось выйти к утру 20 февраля. Подозреваемым оказался 30-летний местный житель Кирилл Васильев. Мужчина признался, что это он совершил преступление, а на этот шаг он пошел после того как женщина попыталась оказать ему сопротивление.

«Вину признал в полном объеме. Срок меры — 19 апреля», — подытожили в ОПС.