Белгород, , 17:49 — REGNUM Схема оплаты проезда в общественном транспорте изменится с 1 марта для льготников в Белгородской области. Пассажиры смогут воспользоваться 50% скидкой на любых маршрутах, в том числе пригородных, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе правительства региона.

Автобус Дарья Антонова © ИА REGNUM

В общественном транспорте сейчас установлен фиксированный размер льготы — 10 рублей. Благодаря новой схеме пассажиры будут оплачивать не более 50% от стоимости проезда кратно 10 рублям в пределах лимита 200 рублей.

«Новая схема оплаты сделает поездки для жителей отдалённых населённых пунктов более доступными. Многие из них с нынешней схемой оплаты проезда успевают тратить лишь половину положенной им льготы. Неиспользованные поездки в любом случае переносятся на следующий месяц, но при этом накапливаются в большом количестве. С новыми правилами льготу можно будет распределить наиболее эффективно», — пояснил первый вице-губернатор — министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

По новым правилам, если общая стоимость поездки, к примеру, составила 90 рублей, оплатить можно будет 40. Прежней останется сумма льготы в размере 200 рублей в месяц, неиспользованной остаток которой по-прежнему будет переноситься на следующий месяц, но не позднее 31 декабря.