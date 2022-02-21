Белгород, 21 февраля 2022, 17:49 — REGNUM Схема оплаты проезда в общественном транспорте изменится с 1 марта для льготников в Белгородской области. Пассажиры смогут воспользоваться 50% скидкой на любых маршрутах, в том числе пригородных, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе правительства региона.
В общественном транспорте сейчас установлен фиксированный размер льготы — 10 рублей. Благодаря новой схеме пассажиры будут оплачивать не более 50% от стоимости проезда кратно 10 рублям в пределах лимита 200 рублей.
По новым правилам, если общая стоимость поездки, к примеру, составила 90 рублей, оплатить можно будет 40. Прежней останется сумма льготы в размере 200 рублей в месяц, неиспользованной остаток которой по-прежнему будет переноситься на следующий месяц, но не позднее 31 декабря.