Амстердам, 21 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Антимонопольный регулятор Нидерландов вновь оштрафовал американского технического гиганта Apple на $5,7 млн. Это уже пятый штраф, который компания должна выплатить за то, что не разрешила производителям программных приложений в Нидерландах выбирать по желанию, какие способы оплаты использовать для приложений знакомств в App Store, сообщает 21 февраля Reuters.

(сс) Xavier Wendling Apple

В данный момент голландские приложения имеют возможность использовать только принадлежащие Apple способы оплаты.

Управление по делам потребителей и рынков (ACM) еженедельно налагает на Apple штрафы в размере $5,7 млн с тех пор, как компания не добавила новые способы оплаты к 15 января, сроку, назначенному регулятором.