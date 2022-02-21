Москва, , 17:40 — REGNUM Выполнение Минских договорённостей не сдвинулось с мёртвой точки 2015 года. Об этом 21 февраля заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на заседании Совета Безопасности с президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Козак Government.ru

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«Он находится на нулевой отметке 2015 года», — заявил Козак.

«В соответствии с Минским комплексом мер диалог о будущем режиме, статусе Донбасса в составе постконфликтной Украины, должен был начаться на следующий день после отвода тяжёлых вооружений. Отвод тяжёлых вооружений был официально завершён 8 марта 2015 года», — указал он.