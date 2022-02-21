Севастополь, , 17:36 — REGNUM Первая фура с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик будет отправлена из Севастополя в Ростовскую область 21 февраля, сообщили в пресс-службе облправительства.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Хотел бы выразить благодарность предпринимателям города, спасибо за организацию работы и за то, что так быстро отреагировали. Все откликнулись, никто не остался в стороне», — сказал губернатор Михаил Развожаев.

Также представители бизнеса предложили помощь и в размещении беженцев.

«Активность очень высокая, за это отдельное всем спасибо, потому что в такой ситуации подставить плечо очень важно», — сказал Развожаев.

Всего в Севастополе на данный момент готовы принять 544 беженцев — эвакуированных готовы разместить в пансионатах и санаториях, в домах отдыха.