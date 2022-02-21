Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Знаменитый участник группы The Beatles Пол Маккартни весной отправится с 14-дневным концертным туром в США, впервые после окончания мирового турне в 2019 году, сообщает Reuters.

Пол Маккартни Paulmccartney.com

Первый концерт тура Got Back состоится 28 апреля в Спокане, штат Вашингтон, после чего 2−3 мая состоятся концерты в Climate Pledge Arena в Сиэтле.

В течение следующих шести недель музыкант посетит еще 11 городов США и даст последнее выступление на стадионе Met Life в Ист-Рутерфорде, Нью-Джерси, 16 июня, за два дня до своего 80-летия.

Пол Маккартни — один из основателей популярной британской группы The Beatles, неоднократный обладатель премии «Грэмми», кавалер ордена Британской империи, включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор.