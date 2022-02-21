Москва, 21 февраля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Минфину в законопроекте о криптовалюте удалось сохранить необходимый баланс: с одной стороны, он направлен на вывод криптовалютного бизнеса из «серой зоны», с другой — на защиту прав граждан и профилактику финансовой грамотности, считает депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин.

Криптовалюта

Например, предлагается обязать криптобиржи не только предупреждать граждан о рискованности подобных вложений, но еще проводить для новых клиентов онлайн-тестирование на знание специфики рынка. Если инвестор подтвердит свою квалификацию, то сможет вкладывать в крипту до 600 тыс. рублей в год, если нет — ограничение составит 50 тыс. рублей.

«Другими словами, станет меньше шансов разориться по глупости», — констатировал Горелкин в телеграм-канале.

Кроме того, предусмотрены защитные механизмы, которые обеспечат сохранность средств участников торгов: номинальные счета, реестры идентификаторов, запрет на взыскание долгов площадки из средств ее клиентов.

«Я думаю, что разработка этого законопроекта даст старт легализации в РФ криптовалютного рынка», — полагает парламентарий.

«Почему нельзя его запрещать, я уже писал: это приведет лишь к тому, что люди уйдут в тень, на зарубежные площадки, и будут платить комиссии и налоги там. А если рассматривать запрет криптовалют еще шире, становится очевидно, что он самым негативным образом скажется на технологическом развитии нашей страны», — считает Горелкин.

Он убежден, что после принятия закона он «вообще может стать примером для других стран, еще не отважившихся на крипторегулирование».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин представил в правительство законопроект о регулировании криптовалюты.

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