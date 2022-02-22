Москва, 22 февраля 2022, 20:03 — REGNUM Газовый кризис в отношениях между Молдавией и Россией — следствие некомпетентности правительства Натальи Гаврилицы. Об этом 21 февраля ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Наталья Гаврилица
Наталья Гаврилица
Privesc.Eu Moldova

«Газовый вопрос» в отношениях России и Молдавии, обострившись осенью прошлого года, стал следствием, мягко говоря, невысокого уровня компетенции правительства Гаврилицы», — заявила эксперт .

По мнению политолога, это очевидный провал, которым не преминула воспользоваться политическая оппозиция, критикующая президента и кабмин.

Газпром неоднократно шел Молдавии на уступки, отметила Харитонова.

Кишинев уже дважды вводил ЧП в связи с энергетическим кризисом. Он рассчитывает на помощь Запада, однако там ситуация выглядит не лучше. В связи с высокой волатильностью цен на газ достаточно сложно строить прогнозы, пояснила политолог.

«Могу лишь предположить, что за счет введения ЧП Молдавия может дотянуть до окончания отопительного сезона, и это даст полугодовую передышку, в ходе которой Кишинев предпримет попытку очередной раз переписать «газовый контракт» с Газпромом, одновременно предпринимая усилия по налаживанию реверсных поставок из ЕС, чтобы снизить зависимость от прямых поставок российского газа» — заключила эксперт.

Напомним, что осенью 2021 года резко обострились отношения между Молдавией и российским холдингом Газпром.