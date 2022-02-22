Москва, , 20:03 — REGNUM Газовый кризис в отношениях между Молдавией и Россией — следствие некомпетентности правительства Натальи Гаврилицы. Об этом 21 февраля ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Наталья Гаврилица Privesc.Eu Moldova

«Газовый вопрос» в отношениях России и Молдавии, обострившись осенью прошлого года, стал следствием, мягко говоря, невысокого уровня компетенции правительства Гаврилицы», — заявила эксперт .

По мнению политолога, это очевидный провал, которым не преминула воспользоваться политическая оппозиция, критикующая президента и кабмин.

Газпром неоднократно шел Молдавии на уступки, отметила Харитонова.

Кишинев уже дважды вводил ЧП в связи с энергетическим кризисом. Он рассчитывает на помощь Запада, однако там ситуация выглядит не лучше. В связи с высокой волатильностью цен на газ достаточно сложно строить прогнозы, пояснила политолог.

«Могу лишь предположить, что за счет введения ЧП Молдавия может дотянуть до окончания отопительного сезона, и это даст полугодовую передышку, в ходе которой Кишинев предпримет попытку очередной раз переписать «газовый контракт» с Газпромом, одновременно предпринимая усилия по налаживанию реверсных поставок из ЕС, чтобы снизить зависимость от прямых поставок российского газа» — заключила эксперт.

Напомним, что осенью 2021 года резко обострились отношения между Молдавией и российским холдингом Газпром.