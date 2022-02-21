Москва, , 17:29 — REGNUM США не совершают никаких подвижек в сторону реального консенсуса с Россией. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий», — заявил Путин.

«Но ведь они считают, что Украина не готова сегодня. Поэтому мой ответ был простой: это, мы считаем, не уступка нам, это просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот мораторий. Не для нас мораторий! Вы для себя мораторий делаете. В чём же движение в нашем направлении, в нашу сторону? Пока такого не видим», — указал он.