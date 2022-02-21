Саратов, 21 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Саратове по факту смерти двух мужчин организована доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Тела 61-летнего мужчины и его 74-летнего знакомого были обнаружены соседями 21 февраля в помещении комнаты, расположенной в коммунальной квартире дома по улице Мичурина. Прибывшие по вызову медики констатировали их смерть. На телах мужчин признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружили. Точную причину гибели установит экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября 2021 года на открытом участке местности рядом с садовым некоммерческим товариществом «Южный» Саратовского района был обнаружен легковой автомобиль, в салоне которого находились тела мужчины и женщины.

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