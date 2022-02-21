Волгоград, , 17:39 — REGNUM На 100% выполнен план нацпроекта «Жильё и городская среда» по строительству нового жилья в 2021 году в Волгоградской области, сообщает 21 февраля пресс-служба администрации региона.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Более половины нового жилья — многоквартирные жилые дома. За счёт собственных и заёмных средств жители региона построили свыше 387 тысяч кв. м частных домовладений. По объёмам введенного жилья в 2021 году лидирует Волгоград, в тройке лидеров также Волжский и Городищенский район. Всего в регионе эксплуатацию сдано 796,8 тысячи кв. метров, причём показатель 2021 года на 3% превысил результаты отрасли за 2020 год.

В Волгоградской области сейчас продолжается строительство 134 многоквартирных домов общей площадью более 754 тысяч кв. м. По счетам эскроу в регионе работают 26 застройщиков.