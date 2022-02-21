Вашингтон, 21 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Выступление 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в финале Олипийских игр 17 февраля привлекло к экранам 10,3 миллиона американцев, сообщает Reuters со ссылкой на данные телевизионной и цифровой трансляции NBCUniversal.

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Повтор соревнований по фигурному катанию в прайм-тайм в США собрал на 1,4 миллиона зрителей больше, сообщает NBC.

Напомним, что ночные трансляции Зимней Олимпиады на NBC собирают в среднем 12 млн зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире и заняла четвёртое место в личных соревнованиях. При этом в её отношении ведётся расследование по обвинению в применении допинга. Ранее было объявлено, что в России спортсменка будет представлена к государственной награде.