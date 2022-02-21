Берлин, 21 февраля 2022, 17:53 — REGNUM Правительство Германии 19 февраля назначило бывшего депутата бундестага от партии Зеленых 40-летнего Мануэля Саррацина на пост специального представителя Германии по Западным Балканам.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Саррацина поздравила докладчица по Косово в европейском парламенте Виола фон Крамон.
По словам фон Крамон, Западные Балканы нуждаются в «сильной и принципиальной защите ЕС» и назвала Саррацина одним из лучших представителей партии Зеленых в Германии.
Напомним, 3 апреля специальным представителем Евросоюза на Западных Балканах стал Мирослав Лайчак, 2 декабря 2021 года специальным представителем Великобритании на Западных Балканах стал Стюарт Пич.
В США работает уже второй спецпредставитель на Западных Балканах — Габриэль Эскобар, ставший преемником заступившего на этот пост 31 августа 2019 года Мэттью Палмера. До 2021 года в стране также имелся представитель по диалогу между Косово и Сербией — Ричард Гренелл.
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