Берлин, , 17:53 — REGNUM Правительство Германии 19 февраля назначило бывшего депутата бундестага от партии Зеленых 40-летнего Мануэля Саррацина на пост специального представителя Германии по Западным Балканам.

Специальный представитель Госдепартамента США на Балканах Габриэль Эскобар Rs.usembassy.gov

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Саррацина поздравила докладчица по Косово в европейском парламенте Виола фон Крамон.

По словам фон Крамон, Западные Балканы нуждаются в «сильной и принципиальной защите ЕС» и назвала Саррацина одним из лучших представителей партии Зеленых в Германии.

Напомним, 3 апреля специальным представителем Евросоюза на Западных Балканах стал Мирослав Лайчак, 2 декабря 2021 года специальным представителем Великобритании на Западных Балканах стал Стюарт Пич.

В США работает уже второй спецпредставитель на Западных Балканах — Габриэль Эскобар, ставший преемником заступившего на этот пост 31 августа 2019 года Мэттью Палмера. До 2021 года в стране также имелся представитель по диалогу между Косово и Сербией — Ричард Гренелл.

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