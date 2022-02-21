21 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что ликвидация Украиной ядерного оружия в соответствии с Будапештским меморандумом было ошибкой.

Оксана Переможенко, , 18:31 — REGNUM Ликвидация Украиной ядерного оружия в соответствии с Будапештским меморандумом было ошибкой. Об этом в интервью CBS заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Атомная Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Главе украинской дипломатии задали вопрос, считает ли он ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, на что дипломат ответил утвердительно. Вместе с тем он добавил, что США и Британия должны были гарантировать украинской стороне безопасность.

«Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это», — сказал он.

Заявление главы МИД Украины обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик.

«Кулеба заявил, что считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия. А ранее Зеленский пригрозил пересмотреть Будапештский меморандум, которым Украина отказалась от ядерного оружия», — отметила украинская журналистка Ангелина Пичик.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Слава Богу, что его нет. Как в воду глядели — идиотам оружие не давать», — отреагировала Мила.

«Украинцы считают ошибкой [главу МИД Украины Дмитрия] Кулебу», — иронизирует Валера.

«Ядерное оружие было не у нас, а у СССР», — подчеркнула Раиса.

«Мне всегда интересно, а на Украине граждане задаются вопросом, а откуда у государства Украина было ядерное оружие, от которого она отказалась? Или таких вопросов не возникает? Украину как государство и собирались признавать только в том случае, если в государстве Украина не будет ядерного оружия! Правопреемницей СССР признана была Россия! И ядерное оружие было не у УССР, а у Советского Союза!» — отметила Ната Л.

«Ну пересмотрят [Будапештский меморандум], и что? Ядерное оружие из воздуха нарисуется? Его создать нужно, для этого нужен научный потенциал, сырьё, производство, деньги, а всего этого нет, всё про*рали носители вышиванок. Могут только самый большой вареник слепить и самый большой трезубец нарисовать», — смеется Alonso.

Ракетная шахта СС-24 в музее Ракетных войск стратегического назначения в Украине Michae

«К сожалению, именно так. Поэтому на заявления «властей» по этому поводу вообще смешно обращать внимание. У нас даже вакцины разучились делать, а тут ядерное оружие…» — ответила ему (Alonso) Наталья.

«Ну кто позволит папуасам, поющим в вышиванках, иметь ядерное оружие?» — иронизирует Надежда.

«Вилы, герб, какое вам… ЯО (ядерное оружие — О .П.) — вилы в руки, и греби навоз в Европе», — с сарказмом подытожил Александр.

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