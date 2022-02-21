Ростов-на-Дону, , 17:23 — REGNUM В Ростовской области российские пограничники и военные уничтожили две боевые машины пехоты (БМП), на которых группа неизвестных вооружённых людей нарушила границу России с украинской стороны, сообщает 21 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По данным ЦОС ФСБ, инцидент произошёл около 9:00 мск 21 февраля.

По данным ведомства, неизвестные оказали вооружённое сопротивление и были уничтожены.

Напомним, ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила об уничтожении двух боевых машин пехоты ВС Украины, нарушивших границу РФ при попытке эвакуации диверсионно-разведывательной группы, обнаруженной в районе населённого пункта Митякинская.

Пограничники ФСБ запросили поддержки у российских военных, в результате обе украинские бронемашины были уничтожены.

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