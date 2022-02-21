В Ростовской области подбиты две БМП ВС Украины, нарушившие границу — ФСБ
Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Ростовской области российские пограничники и военные уничтожили две боевые машины пехоты (БМП), на которых группа неизвестных вооружённых людей нарушила границу России с украинской стороны, сообщает 21 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ЦОС ФСБ, инцидент произошёл около 9:00 мск 21 февраля.
По данным ведомства, неизвестные оказали вооружённое сопротивление и были уничтожены.
Напомним, ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила об уничтожении двух боевых машин пехоты ВС Украины, нарушивших границу РФ при попытке эвакуации диверсионно-разведывательной группы, обнаруженной в районе населённого пункта Митякинская.
Пограничники ФСБ запросили поддержки у российских военных, в результате обе украинские бронемашины были уничтожены.