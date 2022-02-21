Москва, , 17:17 — REGNUM Украина теоретически может стать членом НАТО. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Путин и результаты Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нам говорят, что некоторые страны НАТО против того, чтобы Украина стала членом альянса. Тем не менее, несмотря на то, что они против, в 2008 году в Бухаресте подписали меморандум, который открывает Украине и Грузии двери в НАТО», — заявил Путин.

«На мой вопрос, а зачем же вы это сделали, ответа нет. Под давлением Соединённых Штатов», — указал он.