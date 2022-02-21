Екатеринбург, 21 февраля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 29-летнему ранее судимому гражданину предъявлено обвинение в убийстве 35-летнего мужчины. Об этом сообщает старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

Тело было обнаружено 19 февраля возле одного из домов в переулке Короткий. В ходе следствия был задержан гражданин, ранее судимый за кражи и убийство. Установлено, что между ним и погибшим произошёл конфликт из-за женщины. В качестве аргумента обвиняемый применил нож.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что после совершения преступления нападавший продолжил со своей знакомой распивать спиртное.