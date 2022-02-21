Вашингтон, 21 февраля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Приключенческий экшен «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли, собрал за выходные в США $44 млн, что достаточно для того, чтобы возглавить отечественные кассовые списки, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Том Холланд

Крупнобюджетный боевик получил смешанные отзывы, но участие в фильме 25-летнего Холланада привлекло зрителей. Также помогает и то, что «Анчартед: На картах не значится» имеет рейтинг PG-13 и основан на одной из самых популярных видеоигр.

Напомним, что бюджет фильма составил $120 млн, поэтому международные продажи билетов будут иметь ключевое значение для продюсеров.

Выход «Анчартед: На картах не значится» в России состоялся 10 февраля 2022 года. Режиссёром картины выступил Рубин Флейшер.