Москва, , 17:14 — REGNUM Украина хочет вернуть Крым любой ценой, даже если это потребует военного вторжения. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если Россия столкнётся с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угроза для нашей страны многократно возрастёт. Потому что есть статья 5 договора о создании НАТО, из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии», — заявил Путин.

«Поскольку никто не признаёт волеизъявление крымчан и севастопольцев, Украина настаивает, что это её территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоёвывать, как они считают, свою территорию военным способом — а они говорят об этом в своих документах, это очевидно», — указал он.