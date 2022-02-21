Вологда, 21 февраля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Вологодской области будет создан оперативный штаб по приему и временному размещению беженцев. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«В целях координации деятельности по приему и размещению в пунктах временного размещения вынужденных переселенцев и беженцев, а также по организации работы пунктов временного проживания и питания поручаю создать оперативный штаб по приему и временному размещению граждан, вынужденно покинувших место жительства и переехавших на территорию нашей Вологодской области», — заявил глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти заявили о готовности принять 300 беженцев с Донбасса.