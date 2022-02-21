Казань, , 17:42 — REGNUM Татария готова принять 1000 жителей Донбасса. Об этом 21 февраля обсуждалось на заседании кабинета министров республики.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в Татарии сформирован оперативный штаб под председательством первого вице-премьера РТ Рустама Нигматуллина. В состав штаба вошли представители региональных МЧС, МВД, минтруда, минобрнауки, минмолодежи, миндортранспорта, уполномоченного по правам человека.

Полную готовность принять беженцев подтвердили в санаториях «Санта», «Жемчужина», «Ливадия» и «Васильевский».

"Отправление поезда в Татарстан ожидается в ближайшие часы. По прибытии в Казань всех эвакуированных организованно автобусами отправят в места временного проживания. Людей обеспечат горячим питанием, в случае необходимости медицинской помощью», — цитирует «Татар-информ» руководителя пресс-службы главы РТ Лилию Галимову.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (78%) поддерживает решение о приеме беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию. Не поддерживают решение 13% опрошенных, такого мнения чаще придерживаются жители России 18−34 лет (31% — 18−24-лет, 20% — 25−34-лет).

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