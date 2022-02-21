Ярославль, 21 февраля 2022, 17:29 — REGNUM В Ярославской области вакцину от коронавируса «Спутник М» получили уже 217 подростков. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Напомним, ране ИА REGNUM сообщало о том, что 2 февраля в регионе первыми привились новой вакциной шестеро несовершеннолетних ярославцев.
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Всего в область поступило 480 доз новой вакцины для подростков. Пока ни у кого из привившихся не было зафиксировано побочных реакций, вакцинация проходит легко.
Противопоказанием для вакцинации «Спутником М» служат острые заболевания, обострения хронических болезней, либо тяжёлые реакции на прошлые вакцинации и реакции на компоненты препарата.
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