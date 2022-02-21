Ярославль, 21 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Ярославской области вакцину от коронавируса «Спутник М» получили уже 217 подростков. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Irkobl.ru Вакцина «Спутник М»

Напомним, ране ИА REGNUM сообщало о том, что 2 февраля в регионе первыми привились новой вакциной шестеро несовершеннолетних ярославцев.

Читайте также: В Ярославле от коронавируса привили первых подростков

Всего в область поступило 480 доз новой вакцины для подростков. Пока ни у кого из привившихся не было зафиксировано побочных реакций, вакцинация проходит легко.

«В каждой медицинской организации разработан график вакцинации. Подростков приглашают в определенные дни с интервалом в 30 минут. Сегодня прививки делают в поликлинике №3 Ярославля. Пройти иммунизацию изъявили желание около 10 человек», — пояснили в пресс-службе правительства.

Противопоказанием для вакцинации «Спутником М» служат острые заболевания, обострения хронических болезней, либо тяжёлые реакции на прошлые вакцинации и реакции на компоненты препарата.