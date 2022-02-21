Приштина, , 17:29 — REGNUM Глава Альянса за новое Косово и бывший президент края Бехджет Пацолли 18 февраля прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в Донбасс, возможно, направляются наемники из Албании, Косово и Боснии и Герцеговины.

Бехджет Пацолли Официальный сайт президента Республики Косово

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На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что слова Лаврова ложны, а их целью является вовлечение косоваров в антиукраинскую пропаганду. По словам политика, теперь мир осознает, какие игры «ведутся в Кремле», и пропаганда не будет иметь успеха.

Ранее подобные заявления сделал глава администрации президента Косово Блерим Веля:

«Ложное обвинение со стороны российского министра иностранных дел Лаврова о том, что Косово предоставляет наемников на Донбасс, является частью дезинформационной кампании, целью которой является обоснование военной агрессии в отношении Украины. Косово поддерживает своих союзников и Украину и стоит на защите свободы и демократии».

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