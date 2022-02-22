Москва, , 20:23 — REGNUM Нет никакого прогресса в вопросе признания долга за потреблённый Приднестровьем газ. Об этом 21 февраля ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В вопросах, связанных с газом, прогресса не наблюдается», — заявила эксперт.

Долг ПМР за газ давно стал предметом политического торга и таковым пока что остается, отметила политолог.

«Каких-то четко артикулированных решений здесь не наблюдается», — заключила Харитонова.

Напомним, что с осени 2021 года, после окончания долгосрочного контракта с Газпромом, между Молдавией и российским холдингом шли переговоры, в рамках которых Газпром настаивал на признании Молдавией долга за газ, потребленный Приднестровьем.