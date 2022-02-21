Кострома, 21 февраля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Костромская область собирает документы для подачи заявки на участие в федеральной программе «Мобильный город». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Буча.

Наталья Диева Троллейбус в Костроме

С помощью программы регионы могут обновлять подвижной состав и реконструировать транспортную инфраструктуру. Отметим, что речь идёт о помощи с оплатой лизинга машин, но не о выделении средств на их покупку

Как пояснил Буча, область планирует получить федеральную поддержку для приобретения троллейбусов и автобусов на метане для Костромы и Костромского района. Пакет документов для участия в программе будет подготовлен и направлен в Минтранс до конца апреля 2022 года.

Для получения помощи по этому направлению региону необходимо понимать, в обновлении какого количества автомобилей нуждается город и район. Также нужны инвесторы, которые смогут взять на себя расходы по покупке транспорта. Ими могут стать как частные, так и государственные организации.

Как ранее писало ИА REGNUM, составлением рекомендаций по обновлению подвижного состава в Костроме сейчас занимается московский Центр экономики и инфраструктуры. Окончательные предложения будут сформулированы в марте текущего года, однако уже сейчас известны основные направления. По мнению ученых, городу стоит отдать обслуживание «значительной» части маршрутов «Троллейбусному управлению» сократить дублирующие маршруты, перейти на вместительный транспорт и внедрить проездные билеты со скидками не только для льготных категорий населения.

Администрация может не согласиться с выводами проектной организации. Так или иначе, определиться с направлениями транспортной реформы чиновникам необходимо до истечения сроков действующих муниципальных контрактов на перевозки пассажиров. Это случится 1 октября 2022 года.