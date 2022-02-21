Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге оттягивает процесс отмены проверки иммунных сертификатов. Об этом 21 февраля сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«И если нам они позволят — мы следим за ними в ежедневном режиме — если у нас будет такая возможность, мы это сделаем. На сегодняшний день — при том темпе заболеваемости и той заполняемости больничных коек — говорить об этом (отмене QR-кодов) преждевременно», — передаёт ТАСС слова Бориса Пиотровского.

Несмотря на сокращение количества выявленных случаев заражения коронавирусом, ситуация в Петербурге до сих пор остаётся напряжённой, это признаёт и губернатор города Александр Беглов. При том, что, если ранее статистика выздоровлений превышала показатель заболеваемости ковидом, то сейчас этого уже нет.

Однако часть ограничений в Петербурге всё же удалось пересмотреть. Так, в городе не продлили ограничения, связанные с обучением, отдыхом и развитием несовершеннолетних. Также с понедельника, 21 февраля поликлиники вернулись к обычному режиму работы, а общепиту и развлекательным заведениям разрешили работать до 2:00. При этом всё это осуществляется при соблюдении антиковидных предписаний.

Напомним, QR-код необходим для посещения заведений в сфере общепита, розничной непродовольственной торговли, сферы услуг, развлечений и отдыха. Стоит отметить, что с 21 числа QR-код можно получить и после успешного прохождения теста на антитела к коронавирусу.