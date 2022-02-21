Вашингтон, 21 февраля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Верховный суд США согласился рассмотреть ходатайство президента Джо Байдена об отмене жесткой иммиграционной политики времен экс-президента Дональда Трампа, в соответствии с которой мигранты из Мексики должны оставаться на родине, пока иммиграционный суд США рассматривает их дело. Об этом сообщает Reuters.

Kelly Kline Президент США Джо Байден

Верховный суд рассмотрит апелляцию, поданную администрацией Байдена по поводу решения суда низшей инстанции, который решил восстановить политику, неофициально известную как «остаться в Мексике».

Байден попытался отменить политику Трампа вскоре после вступления в должность в январе 2021 года. Однако это не удалось осуществить, поскольку штаты Техас и Миссури обратились в суд. В результате федеральный судья постановил, что политика прежней администрации должна быть продолжена. В начале декабря апелляционный суд также поддержал это решение.

После этого администрация Байдена обратилась в Верховный суд с вопросом, не ошибся ли апелляционный суд, заключив, что новый меморандум не имеет юридической силы.

Напомним, ранее Верховный суд признал, что министерство труда США, которое подготовило приказ о вакцинации, не имело на это полномочий, и что введенные требования относятся к «к сфере общественного здравоохранения в широком смысле».