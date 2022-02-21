Москва, 21 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Темой происходящего в Донбассе и на Украине открылось заседание Совета безопасности России 21 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе».

Он отметил, что украинские власти начали против Донбасса третью карательную операцию. Стоит отметить, что сегодня, 21 февраля, проводится большое заседание СБ РФ.