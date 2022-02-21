Москва, 21 февраля 2022, 17:05 — REGNUM Украина не собирается исполнять комплекс мер Минских договорённостей. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Большой совбез» и совещание с министрами: рабочий день Путина — трансляция»

«Сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять. Более того, они публично об этом многократно уже заявили. И на самом высшем государственном уровне, и на уровне министерств, министра иностранных дел, на уровне секретаря Совета Безопасности. В общем, ясно для всех — реально по этому комплексу мер минскому делать ничего не собираются», — заявил Путин.