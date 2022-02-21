Челябинск, 21 февраля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Челябинский областной суд 21 февраля отменил приговор учредителю компании «Речелстрой» Андрею Пязоку и бывшему гендиректору организации Сергею Вегельману. Об этом сообщили журналистам в учреждении.

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Сейчас дело направлено в прокуратуру для устранения препятствий рассмотрения судом.

Как сообщало ИА REGNUM, этих граждан осудили в июле 2021 года. Их признали виновными в нарушениях при привлечении денежных средств граждан для участия в долевом строительстве. Пязок получил два года колонии-поселении, а Вегельман — полтора года.