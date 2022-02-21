Москва, 21 февраля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту заключенных от пыток, внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Нарусова, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Во-первых, предлагается конкретизировать срок выдачи медицинского освидетельствования — три месяца.

Поправка вызвана тем, что в местах содержания под стражей в случае получения заключенным, подозреваемым или обвиняемым телесных повреждений, после проведения медицинского освидетельствования не определен срок выдачи копии заключения о медицинском освидетельствовании, вследствие чего сотрудники указанных органов неделями, а иногда даже месяцами не выдают результаты подозреваемым, обвиняемым либо их защитникам, что позволяет скрыть следы побоев, пыток либо истязаний, отмечает сенатор.

Вторая поправка, убеждена автор, послужит искоренению пыток в исправительных учреждениях, так как зачастую пытки осуществляются с молчаливого согласия или с ведома должностных лиц в камерах лицами, содержащимися вместе с потерпевшим.

Согласно изменениям, после размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных их перевод для дальнейшего содержания в другую камеру производится на основании мотивированного постановления начальника места содержания под стражей. Копия постановления выдается содержащемуся под стражей лицу, его защитнику, представителю или члену общественной наблюдательной комиссии на основании заявления от указанных лиц. Список содержащихся в камерах подозреваемых, обвиняемых и осужденных подлежит хранению не менее 10 лет. Кроме того, предлагается закрепить, что сведения о лицах, содержащихся в камерах не может быть засекречен. Сведения о всех лицах, содержащихся совместно с подозреваемым, обвиняемым и осужденным предоставляется содержащемуся под стражей лицу, его защитнику, представителю или члену общественной наблюдательной комиссии на основании заявления от указанных лиц.

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