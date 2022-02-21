Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В соцсеть «ВКонтакте» добавили функцию, предупреждающую о телефонном спаме. Об этом 21 февраля пишет «Хабр».

«Вконтакте»

«ВКонтакте» запустила автоматический определитель номеров, основанный на интеллектуальных алгоритмах и больших данных. Опция будет сверять входящий вызов с собственной базой, которая будет формироваться на основе анализа данных и отзывах пользователей. В случае совпадения, будет помечать звонок как спам.

Добавим, что функция доступна в приложении для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android. Для её активации необходимо зайти в настройки, в раздел «Определитель номера».