Москва, , 17:02 — REGNUM Донбасс все восемь лет с момента госпереворота в Киеве подвергался обстрелам и блокаде. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались. Постоянные обстрелы, блокада. Как вы знаете, проживающие на территории люди, близких к переднему краю, были вынуждены перебраться в подвалы. Живут там сами вместе с детьми», — заявил Путин.