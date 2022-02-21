Милан, Италия, , 16:59 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник сборной Хорватии Марцело Брозович останется в миланском «Интере» до конца июня 2026 года.

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Как утверждает журналист Фабрицио Романо, о продлении контракта не будет объявлено в ближайшие часы, так как для завершения бумажной работы требуется время.

В текущем сезоне Марцело Брозович принял участие в 33-х матчах за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также хорватский футболист получил пять желтых карточек.

Брозович выступает за «Интер» с 1 июля 2016 года после перехода из загребского «Динамо» за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.