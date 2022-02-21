Москва, 21 февраля 2022, 16:58 — REGNUM В Донбассе происходит очередное обострение ситуации. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.
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«Россия изначально делала всё, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия. Тем не менее, киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз», — заявил Путин.