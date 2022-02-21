Тюмень, , 16:58 — REGNUM В Тюмени арестованы подозреваемые в убийстве многодетной матери, тело которой нашли на ленте мусоросортировочного завода. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Убийство

По версии следствия, вечером 11 февраля 2022 года обвиняемые — 44 — летний гражданин и 30 — летняя гражданка зарубежного государства, — находясь в одном из домов по улице Интернациональной города Тюмени, на почве ревности совершили убийство своей 37-летней знакомой. От тела они избавились, выкинув его в мусорный бак.

Подозреваемым предъявлено обвинение по п. ж ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Иностранцы были задержаны и по ходатайству следователя судом заключены под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, их жертва, многодетная мать ушла 11 февраля за дочерьми в детский сад и пропала. А 12 февраля её нашли на ленте мусоросортировочного завода уже мёртвой. Тело женщины, по словам очевидцев и родственников, было завёрнуто в шкуры. Личность погибшей установили по отпечаткам пальцев, которые были в базе данных правоохранительных органов.

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