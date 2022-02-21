Москва, , 16:58 — REGNUM Работающим в России киргизским трудовым мигрантам больше не нужно будет каждые три месяца проходить медицинское освидетельствование. Об этом заявил замглавы МИД Киргизии Азизбек Мадмаров на заседании профильного парламентского комитета.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, сейчас российские власти разрабатывают изменения, которые позволят киргизстанцам проходить медосмотр раз в год или даже реже.

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«Они направили нам официальное уведомление, что гражданам Киргизии не придётся проходить медицинский осмотр ежеквартально. А дактилоскопия и фотофиксация производятся только один раз после прибытия в Россию», — пояснил он.

Также заместитель министра иностранных дел отметил, что для трудовых мигрантов из стран-членов Евразийского экономического союза открыли специальный коридор в центре «Сахарово», чтобы они могли быстрее проходить необходимые для регистрации процедуры.

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