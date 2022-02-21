Москва, 21 февраля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Работающим в России киргизским трудовым мигрантам больше не нужно будет каждые три месяца проходить медицинское освидетельствование. Об этом заявил замглавы МИД Киргизии Азизбек Мадмаров на заседании профильного парламентского комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По словам чиновника, сейчас российские власти разрабатывают изменения, которые позволят киргизстанцам проходить медосмотр раз в год или даже реже.

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«Они направили нам официальное уведомление, что гражданам Киргизии не придётся проходить медицинский осмотр ежеквартально. А дактилоскопия и фотофиксация производятся только один раз после прибытия в Россию», — пояснил он.

Также заместитель министра иностранных дел отметил, что для трудовых мигрантов из стран-членов Евразийского экономического союза открыли специальный коридор в центре «Сахарово», чтобы они могли быстрее проходить необходимые для регистрации процедуры.

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