Нарьян-Мар, , 16:57 — REGNUM В Ненецком автономном округе за последние сутки выявили 310 носителей коронавируса, 40 из них — дети, сообщает окружная администрация.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 6 183 подтверждённых случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 5 068 человек. За прошедшие трое суток — 284 человека. В регионе зарегистрировано 93 летальных исхода от коронавируса.

В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 925 человек. Из них стационарное лечение получают 41 человек, амбулаторное — 884.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус подтвердился у 152 337 человек.