21 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Наталья Стрельцова, Игорь Свирин, , 19:07 — REGNUM



«Пластмассовый мир победил Макет оказался сильней Последний кораблик остыл Последний фонарик устал, а в горле сопят комья воспоминаний», — Егор Летов —

Правительство Москвы изыскало средства на ранее приостановленную программу благоустройства ландшафтного парка «Кусково». Фотограф ИА REGNUM прошла по аллеям парка и постаралась запечатлеть еще один осколок уходящей Москвы. Поспешите и вы побывать в Кусково, ведь с первыми подснежниками и ландышами на его дорожки и поляны войдет тяжелая техника, чтобы поставить окончательную точку в череде бесконечных реставраций, реконструкций, благоустройств и экологических реабилитаций. Нет, не в том смысле, что в будущем здесь не будут перекладывать дорожки, менять фонари и тому подобное — еще как будут, а вот будущие поколения москвичей уж точно не увидят того, что так бережно сохранялось столетиями.

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Лесопарк «Кусково» . Один из пяти входов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Одному историческому деятелю приписывают фразу «завидовать будем», вот и нам остается лишь позавидовать тому упорству, с которым московские чиновники, невзирая на массовые протесты горожан, идут к достижению своих целей. Решили переселить из некомфортных пятиэтажек — и вот уже взметаются ввысь башни человейников, в которых людей будет больше, чем сельдей в бочке. Всем этим жертвам урбанизации нужны места приложения труда и объекты соцкультбыта, а поскольку программы создания этих самых мест, такие как «Мой район», новые ЖК со всей инфраструктурой, пока пробуксовывают и граждане по-прежнему по будням массово устремляются в центр на работу, а по выходным — за покупками и в поисках удовлетворения духовных потребностей, активно строится транспортная инфраструктура.

Музей-усадьба Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аллея в парке «Кусково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей-усадьба Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей-усадьба Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей-усадьба Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Музей-усадьба Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Однако не одними департаментами строительства и транспорта жива столица, есть и другие ведомства, которые также хотят отличиться на ниве создания комфортных условий проживания горожан. Поскольку Москва считается одним из самых зеленых мегаполисов мира, и в ней, несмотря на предпринимаемые усилия, до сих пор сохраняются леса, парки и прочие ООПТ, а доступ к ним имеют около 90% жителей города, есть ненулевые шансы достигнуть 100%, а может и 200% посещаемости. Москва является крупным туристическим кластером, да и Подмосковье по части благоустройства пока от столицы отстает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что передышка перед очередным раундом, теперь уже «экологической реабилитации» лесопарка «Кусково» оказалась столь короткой. Честнее будет сказать — парка, поскольку от леса здесь не остается ничего.

Музей-усадьба Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей-усадьба Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей-усадьба Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Если не ограничиваться описаниями будущего благолепия в комплиментарных СМИ, а заглянуть в проект, то можно будет узнать, что здесь непременно с «с максимально бережным отношением к сложившейся природной составляющей» создадут новые и отремонтируют старые дорожно-тропиночную сеть и веломаршруты, которые забетонируют, застелют плиткой, закатают в асфальт, кое-где отсыплют гранитным отсевом, а по берегам прудов соорудят деревянные настилы. Установят 2,5 тысячи новых фонарей, на являющейся частью исторического ландшафта поляне «Звезда» возведут ротонду, а вместо Сухого пруда соорудят амфитеатр.

Лесопарк «Кусково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей-усадьба Кусково. Липовая аллея Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Липовая аллея и пруд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Усадьба Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Камень «Вешняковская перспектива» в парке усадьбы Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Парковые пруды осушат, углубят, застелют синтетическими материалами и заново заполнят водой, чем, по сути, превратят в бассейны под открытым небом. Расширят пикниковую зону и зону активностей, построят площадки для паркура и воркаута, скалодром, и не важно, что подобные площадки есть по соседству, в парке «Радуга». Детские площадки планируют засыпать резиновой крошкой из измельченных автомобильных покрышек. По некоторым оценкам, на поддержке «устойчивого развития природной экосистемы» лесопарка «Кусково» может быть освоено около 2,5 млрд рублей.

Пруд в парке усадьбы Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Усадьба Кусково. Остров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спорт в парке усадьбы Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лыжники в парке «Кусково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Склон водного канала в парке усадьбы Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Леденая дорожка по водному каналу в парке усадьбы Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Свои проекты московские чиновники легитимируют при помощи волеизъявлений горожан на портале электронных голосований «Активный Гражданин», в просторечии также зовущемся «Фиктивным гражданином». Вот и за реабилитацию лесопарка «Кусково» высказалось 78% «активных граждан», сколько бы там ни высказалось, не будем ни обвинять портал, ни ругать участников плебисцита. Как представляется, многие «активные граждане» в силу своего возраста не задумываются о том, какую пользу лично им принесет сохраненный нетронутым в огромном мегаполисе кусочек природы.

Касса в музее-усадьбе Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инфорационный центр в парке усадьбы Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

План. Инфорационный центр в парке усадьбы Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Макет проекта реабилитации лесопарка усадьбы Кусково Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В свое время Фонд общественного мнения (ФОМ) и КБ Стрелка выяснили, что самым популярным видом досуга у москвичей являются прогулки в парках или на улице, такой способ проведения досуга выбрали 40% участников опроса. За прошедшие с того времени годы москвичам пришлось пережить многое и в первую очередь подкосившие население коронавирусные карантины. Очевидно, что количество сторонников прогулок в лесу с тех пор значительно выросло. Люди поняли, что победить стресс, сохранить здоровье, а то и жизнь возможно лишь бывая на природе. Хочется думать, что и большинство «активных граждан» согласилось бы, если их так уж не хватает, чтобы площадки для воркаута и паркура построили в соседнем досуговом парке «Радуга», а в «Кусково» оставили все как есть. Ведь когда-то же и им захочется побродить среди тишины и зелени, посидеть у пруда на земле, а не в амфитеатре, пройтись босиком по траве, а не по деревянному настилу эко-тропы.