Вашингтон, 21 февраля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Состоялся запуск социальной сети TRUTH Social, разработанной по инициативе экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Дональд Трамп

Приложение появилось в онлайн-магазине App Store 20 февраля, что, вероятно, указывает на возвращение экс-президента в социальные сети после того, как в прошлом году ему было запрещено пользоваться несколькими платформами.

TRUTH Social автоматически загрузилась на устройства Apple тех пользователей, которые предварительно оформили предзаказ. При этом поступили сообщения о проблемах с регистрацией аккаунта. Компания объяснили помехи большим спросом и пообещала вскоре исправить ситуацию.

Напомним, в последние недели пребывания на посту главы государства Трамп был заблокирован в самых популярных социальных сетях. Он не мог писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это решение руководства соцсетей было связано с попыткой сторонников Трампа осуществить штурм Капитолия, где в тот момент проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Трамп считал результаты выборов сфальсифицированными. Победу на них одержал демократ Джозеф Байден.